Милованов: Из-за коронавируса работу могут потерять 500 тыс. украинцев

По мнению экс-министра, наибольшие шансы потерять работу имеют неформально занятые работники

Бывший министр экономического развития и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что в результате экономического кризиса, вызванного коронавирусом и жесткими карантинными мерами, в Украине без работы могут остаться до 500 тысяч граждан.

Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что по "консервативной оценке" безработными останутся от 170 до 500 тысяч человек".

"В Китае безработица выросла за месяц на 1%, до 6,2%. В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же, как в Китае на 1%, это будет означать, что 170 тысяч человек потеряют работу", – написал Милованов.

Он отметил, что наибольшие шансы потерять работу во время кризиса имеют неформально занятые работники.

"В Китае таких примерно 291 млн. В Украине это около 20% от общего числа работников... Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тыс. человек. Допустим, от четверти до половины из них могут уволить во время кризиса. Действительно, в Китае по опросу 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, 20% задерживают выплату зарплаты", – пишет Милованов.

Экс-министр делает вывод, что предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников, может быть принято как обоснованное.

"При таком сценарии, это будет (в Украине) от 175 до 350 тыс человек. Если же увольнение состоятся еще в других отраслях неформально занятых, то цифра будет еще больше", - подсчитал Милованов.

Отметим, как сообщает Международная организация труда, из-за коронавируса работу могут потерять около 25 миллионов человек, если правительства не примут масштабные оперативные меры. Там призвали к срочным, масштабным и скоординированным мерам по защите работников, поддержки рабочих мест и доходов, а также стимулирование экономики.

Как ранее сообщал Фокус:

За несколько часов до своей отставки экс-министр Милованов признал серьезность угрозы экономике от коронавируса.