Из-за коронавируса 25 млн человек могут потерять работу
2020-03-19 09:45:00
Правительства должны принять оперативные мероприятия
Из-за коронавируса работу могут потерять около 25 миллионов человек, если правительства не примут масштабные оперативные меры.
Об этом сообщает Международная организация труда.
"Экономический и трудовой кризис, спровоцированный пандемией Covid-19 может повысить число безработных в мире на 25 миллионов. Однако если мы увидим скоординированный ответ международного сообщества, как это было во время кризиса 2008-2009 годов, то влияние нынешнего кризиса на безработицу можно существенно снизить", – говорят в организации.
Там призвали к срочным, масштабным и скоординированным мерам по защите работников, поддержки рабочих мест и доходов, а также стимулирование экономики.
Эти меры включают в себя расширение социальной защиты, поддержку удержания рабочих мест (то есть кратковременную работу, оплачиваемый отпуск, другие субсидии) и финансовую и налоговую льготу, в том числе для микро-, малых и средних предприятий. Кроме того, в записке предлагаются меры фискальной и денежно-кредитной политики, а также кредитование и финансовая поддержка конкретных секторов экономики.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Правительство Украины объявило карантин по всей стране.
- Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса.
- Ученые из медицинского центра Университета Еразмуса в Роттердаме (Нидерланды) и Университета города Утрехт заявили, что нашли антитело к коронавирусу COVID-19.