Экс-министр Милованов признал серьезность угрозы экономике от коронавируса

Он сформулировал свои рекомендации новому правительству

Вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Она может привести к кризису в экономике. Об этом написал в Facebook экс-министр экономики Тимофей Милованов за несколько часов до своей отставки.

"Правительство должно подготовить четкую практическую стратегию реагирования в экономике", – считает он.

Компонентами этой стратегии должны быть:

монетарная политика (предоставление ликвидности, смягчения ставки и т.д.);

фискальная политика (налоговые каникулы определенным отраслям при необходимости, бюджетная поддержка);

при необходимости – ограничения экономической активности определенных отраслей и предприятий (туризм, транспорт, розничная торговля);

ограничение социальной активности (например, каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров);

защитные действия в международной торговле (пошлины или поддержание определенного импорта, запрет реэкспорта определенных категорий товаров);

меморандумы совместных действий с отраслями, чьи товары или услуги критические во время эпидемии.

Напомним, что 26 февраля Милованов говорил, что эпидемия коронавируса будет иметь умеренное влияние на украинскую экономику. По его мнению, могут быть более негативные сценарии, если вирус начнет активно распространяться в других странах. "Тогда это сильно повлияет на путешествия, туризм. Но туризм у нас занимает небольшой процент, поэтому для нас влияние будет несущественным", – сказал он.

Главным же каналом влияния на экономику Украины будет внешняя торговля – эпидемия может изменить ее объемы и структуру. "Мы экспортируем товары в Китай. Это в основном руды и концентраты железа, кукуруза, подсолнечное масло. В кукурузе и масле может быть даже повышение поставок. Что может быть с рудой? Может спрос в Китае снизиться, но произойти эффект замещения - если Китай не будет производить металл, то металл будут производить другие страны, включительно с нами", – прогнозировал Милованов.

По его словам, потребительские товары, которые сейчас поставляет Китай, Украина сможет заместить местными или европейскими; то же касается китайских комплектующих и оборудования.

Милованов тогда резюмировал, что не ожидает существенных проблем для цепочек создаваемой добавленной стоимости, однако может подорожать импорт, что в целом хорошо для экономики, особенно для отечественного производителя.

Как ранее сообщал Фокус:

Сводный платежный баланс Украины в январе 2020 года сформировался с профицитом 906 млн долларов, тогда как в январе 2019 года дефицит составлял 68 млн долларов.

Милованов отказался возглавить МинАПК, которое планируется создать после "перезапуска" правительства.

ВВП Украины в четвертом квартале прошлого года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это самый низкий квартальный рост с начала 2016 года.