Официально: гривна упала ниже психологической отметки в 28 грн/доллар

Такой курс последний раз был в январе 2019 года

Национальный банк на 24 марта установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар, что на 37 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 марта. С начала года доллар подорожал на 13% и впервые с января 2019 года превысил уровень 28 гривен.

Курс к евро на 24 марта установлен 30,25 гривен, что на 61 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 марта. Курс к евро на таком уровне последний раз был в июне 2019 года.

23 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже вырос на 55 копеек до 28,10 грн за доллар, курс в покупке – до 27,75 грн. Курс евро в продаже вырос на 51 копейку до 30,06 грн.

По данным "РБК-Украина", на наличном рынке средний курс покупки доллара 23 марта составляет 27,58 грн (27,43 грн – 20 марта), продажи - 28,37 грн (28,33). Средний курс покупки евро – 29,27 грн (29,32 грн – 20 марта), продажи – 30,30 грн (30,42). Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,10 – 20 марта), продажи 3,67 (3,67) грн за 10 рублей.

Отметим, несмотря на все усилия Нацбанка укрепить национальную валюту, курс гривны стремительно падает.

Как ранее сообщал Фокус: