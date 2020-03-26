НБУ согласовал четырех новых членов наблюдательного совета Ощадбанка
2020-03-26 16:37:00
Регулятор попросил Кабинет министров завершить формирование наблюдательных советов Ощадбанка и Укрэксимбанка
Национальный банк, по результатам тестирований и собеседований, согласовал кандидатуры четырех независимых членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Об этом говорится в официальном сообщении.
Проверку прошли: Тарас Кириченко (дата согласования 16 марта), Юлия Пашко (16 марта), Янне Харьюнпаа (26 марта) и Хуан Энрике Перес Калоти (26 марта).
В то же время регулятор 23 марта отказал в согласовании Игорю Митюкову на должность заместителя председателя наблюдательного совета банка. Такое решение принято в связи с несоответствием кандидата требованиям независимости. Речь идет о занятия Митюковым должности члена наблюдательного совета ПАО "Национальный депозитарий Украины", в котором Ощадбанк обладает существенным участием.
Нацбанк также попросил Кабинет министров завершить формирование наблюдательных советов Ощадбанка и Укрэксимбанка.
5 марта Ощадбанк объявил конкурсный отбор кандидата на должность председателя правления банка. Нынешний председатель правления Андрей Пышный также может принять участие в этом конкурсе.
24 марта Ощадбанк сообщил, что в условиях карантина продолжают работать около 2000 его отделений из 2327, существовавших на 1 января 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Альфа-банк" первым из украинских банков приостановил продажу наличной валюты во всех отделениях. Кроме того, отделения банка закрыты из-за карантина.
- Приватбанк с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок из-за границы.
- Кроме того, в связи с карантином Приватбанк принял решение продлить сроки действия платежных карт (зарплатных, социальных, пенсионных и т.д.) на 90 дней.