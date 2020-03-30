Фонд госимущества из-за кризиса приостанавливает большую приватизацию
2020-03-30 11:49:26
Но объекты малой приватизации по-прежнему будут выставлять на аукционы
Фонд госимущества приостанавливает большую приватизацию в Украине.
Об этом в Facebook сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
"В условиях мировой экономической турбулентности воздерживаемся от выставления на аукционы объекты большой приватизации и госпредприятия", – пишет Сенниченко.
В то же время, подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается: проводятся аудиты и разрабатываются "маркетинговые материалы".
Что касается малой приватизации (гаражи, брошенные дома, неработающие объекты, незавершенное строительство), то она продолжается.
"Бюджет страны нуждается в ресурасах для борьбы с пандемией. Прозрачные аукционы малой приватизации демонстируют значительное увеличение количества участников на аукционах и рост цены лотов", – пишет Сенниченко.
"Политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций остается неизменным", – добавил также глава ФГИ.
Буквально 25 марта Сенниченко заявил, что несмотря на карантин, ФГИ продолжает готовить объекты большой приватизации к продаже на середину и вторую половину года.
"Как показывает опыт кризисов 2008 и 2014 годов, украинцы в смутные времена, в период нестабильности валют и фондовых рынков инвестируют в объекты недвижимости по первоначальной цене", – писал тогда Сенниченко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин утвердил инвестиционных советников четырех госкомпаний, который вошли в список на большую приватизацию.
- Кабинет министров передал на приватизацию 530 государственных предприятий. За 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости.