Продажи Roshen упали с начала карантина на 10%

Цены на продукцию компания не повышала

Продажи кондитерской корпорации Roshen упали на 10% в натуральном выражении (по весу) с начала карантинных мероприятий в Украине.

"С началом карантинных мероприятий и мирового экономического кризиса мы наблюдаем спад покупательной способности и, соответственно, спроса на кондитерскую продукцию", – говорится в сообщении пресс-службы корпорации, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

При этом корпорация сохранила цены на продукцию на "докарантинном" уровне.

Производства корпорации и часть фирменных магазинов продолжают работать в обычном режиме. Но магазины в ТЦ, у которых нет отдельного входа, закрыты.

"Пока не планируем сокращать количество работающих фирменных магазинов", – сообщили в Roshen.

Кроме того, корпорация инвестирует средства в борьбу с пандемией коронавируса в Украине. "Взяли взял под опеку 20 больниц, в шести регионах. Прежде всего, планируем обеспечить необходимой защитой медицинских работников, также планируем профинансировать закупку необходимых медикаментов", – отметили в компании.

Напомним, основным конечным владельцем Roshen является Петр Порошенко. В октябре 2019 года он переписал на сына Алексея компанию, которая управляет корпорацией.

Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год. Фирменная сеть Roshen в Украине насчитывает около 70 магазинов.

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