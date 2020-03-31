Сервис бронирования Airbnb выделил $250 млн для поддержки хозяев жилья

Выплаты начнут делать с апреля

Airbnb учредил фонд помощи хозяевам жилья, пострадавшим из-за отмен, связанных с пандемией коронавируса. Это касается бронирований во всех странах, где работает сервис. Размер фонда $250 млн. Об этом говорится в блоге компании.

Речь идет о бронированиях, оформленных до 14 марта включительно, если прибытие попадает на период с 14 марта по 31 мая 2020 года. В таком случае:

гости смогут получить полный возврат либо внести всю потраченную сумму в счет нового путешествия;

хозяева жилья получат 25% суммы, которую получили бы в соответствии со стандартными правилами отмены. Например, если при обычной отмене хозяину полагалось бы $400, то он получит $100.

Выплаты начнут делать с апреля. Компания отправит пользователям электронные письма с подробной информацией.

Выплаты не получат хозяева, чье жилье было забронировано после 14 марта, или прибытие планировалось после 31 мая.

"11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, мы столкнулись с дилеммой. Если бы мы позволили гостям отменить бронирование и получить возмещение, то это серьезно сказалось бы на положении хозяев жилья. Но у нас не могло быть гостей и хозяев, которые были бы вынуждены оказаться в небезопасных ситуациях и создать дополнительную опасность для здоровья населения. Поэтому мы решили, что должны позволить гостям отменить бронирование и получить полный возврат средств, включая все наши сборы. Пожалуйста, знайте, что это не было деловым решением, оно основано на защите общественного здоровья", – написал в обращении к хозяевам жилья сооснователь и СЕО Airbnb Брайан Чески.

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