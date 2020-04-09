ОПЕК и РФ ведут переговоры о снижении добычи нефти на 20%, — Reuters
2020-04-09 18:18:17
По данным агентства, России и Саудовской Аравии удалось устранить основные препятствия на пути к заключению новой сделки по сокращению нефти
9 апреля страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти собрались совещание в режиме видеоконференции. Обсуждается вопрос о сокращении нефти до 20 миллионов баррелей в день, что эквивалентно примерно 20% мировых поставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на один источник ОПЕК и российский источник.
Всего в переговорах принимают участие 36 стран.
"Это глобальная сделка", - прокомментировал агентству ход переговоров источник.
При это он не уточнил, будут ли вовлечены Соединенные Штаты - на чем настаивали производители России и ОПЕК.
Также источники агентства сообщают, что России и Саудовской Аравии удалось устранить основные препятствия на пути к заключению новой сделки по сокращению нефти.
На фоне такого сообщения цены на нефть марки Brent подскочили на 6,7%, до $35,2 за баррель, но потом снова вернулись на прежнюю отметку.
Напомним, 1 апреля закончилось соглашение между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+). Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца. В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".
Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп. Правда, глава Белого дома заявил, что сами США сокращать добычу нефти не обязаны.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министры энергетики стран G20 в пятницу, 10 апреля, проведут внеочередную встречу для того, чтобы "обеспечить стабильность на энергетическом рынке".
- Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел акции четырех нефтегазовых европейских компаний на 1 млрд долларов, воспользовавшись снижением котировок на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.