ОПЕК и РФ ведут переговоры о снижении добычи нефти на 20%, — Reuters

По данным агентства, России и Саудовской Аравии удалось устранить основные препятствия на пути к заключению новой сделки по сокращению нефти

9 апреля страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти собрались совещание в режиме видеоконференции. Обсуждается вопрос о сокращении нефти до 20 миллионов баррелей в день, что эквивалентно примерно 20% мировых поставок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на один источник ОПЕК и российский источник.

Всего в переговорах принимают участие 36 стран.

"Это глобальная сделка", - прокомментировал агентству ход переговоров источник.

При это он не уточнил, будут ли вовлечены Соединенные Штаты - на чем настаивали производители России и ОПЕК.

Также источники агентства сообщают, что России и Саудовской Аравии удалось устранить основные препятствия на пути к заключению новой сделки по сокращению нефти.

На фоне такого сообщения цены на нефть марки Brent подскочили на 6,7%, до $35,2 за баррель, но потом снова вернулись на прежнюю отметку.

Напомним, 1 апреля закончилось соглашение между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+). Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца. В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп. Правда, глава Белого дома заявил, что сами США сокращать добычу нефти не обязаны.

Как ранее сообщал Фокус:

Министры энергетики стран G20 в пятницу, 10 апреля, проведут внеочередную встречу для того, чтобы "обеспечить стабильность на энергетическом рынке".