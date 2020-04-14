Приватбанк объявил кредитные каникулы на ипотеку и автокредиты

Приватбанк вводит дополнительные кредитные каникулы для заемщиков программ "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости". Об этом сообщила пресс-служба банка. Для оформления отсрочки выплат нужно заполнить заявку на сайте банка

Клиенты, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и т.п.) из-за карантина, могут перенести сроки всех очередных платежей до 31 июля. После окончания карантина необходимо будет заключить дополнительное соглашение к кредитному договору или договору лизинга.

Для оформления отсрочки выплат по этим трем программам достаточно заполнить заявку на сайте банка.

Напомним, с 1 марта и до конца мая Приватбанк ввел кредитные каникулы для клиентов малого, среднего бизнеса и предпринимателей. Кроме того, банк отменил бизнесу с cashless комиссию за пользование POS-терминалами.

В конце марта НБУ разослал банкам рекомендации, которые касаются введения кредитных каникул.

Согласно закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 17 марта 2020 года, в случае возникновения у клиентов проблем с обслуживанием долга, связанных с эпидемией и карантином, банки не применяют штрафов и пени за просрочку платежей.

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