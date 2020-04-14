Приватбанк объявил кредитные каникулы на ипотеку и автокредиты
2020-04-14 14:59:01
Приватбанк вводит дополнительные кредитные каникулы для заемщиков программ "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости". Об этом сообщила пресс-служба банка. Для оформления отсрочки выплат нужно заполнить заявку на сайте банка
Клиенты, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и т.п.) из-за карантина, могут перенести сроки всех очередных платежей до 31 июля. После окончания карантина необходимо будет заключить дополнительное соглашение к кредитному договору или договору лизинга.
Для оформления отсрочки выплат по этим трем программам достаточно заполнить заявку на сайте банка.
Напомним, с 1 марта и до конца мая Приватбанк ввел кредитные каникулы для клиентов малого, среднего бизнеса и предпринимателей. Кроме того, банк отменил бизнесу с cashless комиссию за пользование POS-терминалами.
В конце марта НБУ разослал банкам рекомендации, которые касаются введения кредитных каникул.
Согласно закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 17 марта 2020 года, в случае возникновения у клиентов проблем с обслуживанием долга, связанных с эпидемией и карантином, банки не применяют штрафов и пени за просрочку платежей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова рассказала, что "кредитные каникулы – это не прощение долгов". По ее словам, это отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось.
- В связи с карантином ПриватБанк принял решение продлить сроки действия платежных карт (зарплатных, социальных, пенсионных и т.д.) на 90 дней.