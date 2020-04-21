63,3 млн рулонов за март. В Украине выросло производство туалетной бумаги

Спрос на этот товар подстегнула пандемия коронавируса

За первые три месяца текущего года в Украине произведено 175,1 млн рулонов туалетной бумаги, что на 6,3% больше в годовом измерении. Причем в марте произведено на 11,2% больше, чем в феврале (63,3 млн рулонов). Такие данные приводит отраслевая ассоциация "Укрпапир".

Также возросло производство бумаги для санитарно-гигиенической продукции: на 7,2% за первый квартал и на 8,7% – по сравнению с февралем (12,5 тыс. тонн).

Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса спрос на туалетную бумагу вырос во всем мире, в периоды ажиотажного спроса ритейлеры даже вводили ограничения на продажу в одни руки.

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Компания Procter & Gamble, мировой гигант отрасли потребительских товаров, отчиталась о росте продаж в США по итогам первого квартала 2020 года на 10%. Столь высоким этот показатель не был несколько десятилетий.

Такому росту продаж способствовала пандемия коронавируса, а также введенный по всей стране карантин. В результате люди, оставшиеся на длительное время дома, стали реже покупать средства для ухода за собой, зато активно запасались туалетной бумагой, памперсами, бумажными полотенцами и другими средствами гигиены. Общемировые продажи этих товаров выросли по итогам квартала на 6–8% по сравнению с прошлым годом. "Хорошие результаты, продемонстрированные нашей компанией в этом квартале, – прямое следствие роли тех товаров, которые ежедневно нужны для уборки и заботы о здоровье и гигиене потребителям во всем мире", – заявил глава P&G Дэвид Тейлор.

Как ранее сообщал Фокус: