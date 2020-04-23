Цены на нефть пытаются отыграть недавнее падение: баррель WTI подорожал на 30%

Нефть марки Brent выросла в цене на 10%

После рекордного падения цены на нефть резко пошли. На момент написания новости стоимость нефти WTI (июньский фьючерс) на торгах в США выросла на на 30%, до $17,9 за баррель.

Нефть марки Brent торговалась на уровне $23 за баррель (рост 10,1%).

Однако Всемирный банк ожидает, что средняя цена на нефть Brent в 2020 году составит $35 за баррель, что значительно ниже октябрьского прогноза, в котором цена прогнозировалась на уровне $61. Снижение прогноза связано с "беспрецедентным" падением спроса на нефть.

По мнению аналитиков, на нефть и предложение сырьевых товаров будет оказывать влияние пандемия коронавируса в течение длительного периода. Ожидается, что в целом цены на энергоносители, в том числе на природный газ и уголь, в 2020 году будут на 40% ниже, чем в 2019 году, хотя в следующем году ожидается значительный отскок.

Сдержать обвал цен на нефть должно было новое соглашение ОПЕК+, которого удалось достичь 12 апреля. Оно будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го.

Согласно договоренностям 23-х стран, в мае–июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года.

Однако соглашение не смогло удержать цены на нефть. Вечером 20 апреля цена майских фьючерсов нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упала ниже $0,00 за баррель, На следующий день сильно подешевели июньские фьючерсов WTI и Brent. Такое падение, в первую очередь, связано с высокой наполненностью основных нефтехранилищ в мире.

Из-за обвала цен на нефть Россию ждет падение доходов. В Москве прогнозируют, что израсходуют половину своего стабилизационного фонда уже в этом году, хотя ранее ожидалось, что его средств хватит для покрытия дефицита бюджета еще на 6-10 лет.

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