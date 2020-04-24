Приватбанк полностью рассчитался с НБУ по кредитам рефинансирования на 18 млрд грн, — СМИ

Суды продолжают рассматривать ряд исков Приватбанка к поручителям по рефинансированию

Приватбанк погасил оставшуюся часть долга перед НБУ по кредитам рефинансирования на 2,34 млрд грн. Тем самым сейчас у него нет долговых обязательств перед регулятором по соответствующим займам, сообщил Finbalance.

В конце февраля Приватбанк погасил 3 млрд грн такого долга, а в конце марта – 2,2 млрд грн.

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На начало 2017 года, фактически сразу после национализации, объем долговых обязательств Приватбанка перед регулятором составлял 18 млрд грн.

Ранее Приватбанк воздерживался от погашения рефинансирования, поручителями по которому были Игорь Коломойский и связанные с ним структуры, надеясь таким образом стимулировать процесс погашения задолженности корпоративных заемщиков перед банком. Но поскольку эти надежды не оправдались, то долги банку пришлось все-таки вернуть за свой счет.

В настоящее время суды продолжают рассматривать ряд исков Приватбанка к поручителям по рефинансированию.

Как ранее сообщал Фокус: