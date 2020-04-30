Экономику еврозоны ждет рекордный спад 5–12% в 2020 году, — ЕЦБ
2020-04-30 21:00:00
В рамках действующих сейчас программ банкам доступны кредиты под отрицательные процентные ставки на общую сумму порядка 3 трлн евро
Европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5–12% в 2020 году.
"Экономика еврозоны столкнулась с экономическим спадом, масштаб и скорость которого являются беспрецедентными. Меры, принимаемые с целью ограничения распространения коронавируса, практически остановили экономическую активность во всех странах еврозоны и по всему миру, – заявила Лагард. – Опросы показывают падение уверенности потребителей и бизнеса, что говорит о резком ухудшении ситуации в экономике и на рынке труда".
Глава ЕЦБ отметила высокую неопределенность в отношении того, каким будет реальный масштаб экономического спада. Его глубина, по ее словам, будет зависеть от продолжительности действующих в настоящее время ограничительных мер.
Пандемия коронавируса лишь частично затронула первый квартал 2020 года, в течение которого ВВП еврозоны упал на 3,8%. Во втором квартале экономический спад в регионе будет гораздо более серьезным, отметила Лагард. При наихудшем сценарии падение ВВП еврозоны в апреле – июне, по оценкам ЕЦБ, может достигнуть 15%.
По ее словам, "решительные и таргетированные меры, предпринятые ЕЦБ с начала марта, поддерживают ликвидность финансовой системы и помогают обеспечить бесперебойный поток дешевых кредитов домовладельцам и компаниям, особенно малого и среднего бизнеса".
Лагард отметила, что в рамках действующих в настоящее время программ ЕЦБ банкам доступны кредиты под отрицательные процентные ставки на общую сумму порядка 3 трлн евро.
Напомним, главы государств и правительств стран еврозоны ранее в апреле одобрили программу посткризисной поддержки экономики объемом 540 млрд евро, включающую меры обеспечения бизнеса дополнительной ликвидностью, финансирование программ занятости, а также новых кредитных линий.
Как ранее сообщал Фокус:
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