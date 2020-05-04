Фонд гарантирования вкладов купил сам у себя офис за 306 млн грн
2020-05-04 18:12:42
Сейчас фонд арендует это здание у ликвидируемого банка
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) приобрел на "голландском" аукционе за 306,3 млн здание головного офиса ликвидируемого банка "Надра" общей площадью 11,33 тыс. кв. м (основная площадь – 5,4 тыс. кв. м). Об этом сообщило издание Finbalance.
Здание расположено в Киеве на улице Сечевых Стрельцов. В настоящее время фонд его арендует.
Банк "Надра" находится под управлением временной администрации, срок его ликвидации – 3 июня 2020 года.
Стартовая цена на актив была 530,6 млн грн. Единственным конкурентом фонда на аукционе было ПАО "Житомирский мебельный комбинат", которое предлагало 301 млн грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Депутаты хотят, чтобы КСУ признал незаконными положения кодексов и законов, которые запрещают приостановку судом решений ФГВФЛ и НБУ, в том числе связанных с временной администрацией или ликвидацией банков.
- Собственник агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" (группа ULF) Олег Бахматюк официально предложил Национальному банку и ФГВФЛ провести реструктуризацию долгов банков "Финансовая инициатива" и VAB Банк ("ВиЭйБи банк"), выведенных с рынка в 2014-2015 годах.
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