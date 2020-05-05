Минэнерго предлагает "Энергоатому" подумать над майнингом криптовалют на АЭС, – СМИ

Такое поручение "Энергоатому" дали якобы из-за того, что количество произведенной атомными электростанциями электроэнергии превышает спрос на нее

Минэнерго предложило "Энергоатому" подумать над майнингом криптовалюты на счет АЭС. Об этом говорится в поручении "Энергоатому", которое якобы подписала руководитель ведомства Ольга Буславец.

Документ опубликовали Цензор.НЕТ и Liga.net. Также он появился у нардепа Гео Лероса на его странице в Facebook.

Поручение "Энергоатому" дали якобы из-за того, что количество произведенной атомными электростанциями электроэнергии превышает спрос на нее.

Согласно документу, "Энергоатом" должен будет обдумать майнинг криптовалют вместе с "Энергоатом – Трейдинг" ("Трейдинг" – созданное в 2018 году обособленное подразделение НАЭК).

По задумке, майнинг криптовалют будет "дополнительным рынком сбыта электроэнергии", которую производят АЭС.

28 апреля Минэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год. Согласно этому плану НАЭК "Энергоатом" будет производить в два раза меньше электроэнергии.

Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.

"В Украине работают 15 атомных блоков. Зимой ремонтируют 4-5 блоков, а летом, когда уменьшается сезонное потребление, еще дополнительно выводят блоки атомных станций. Это принятая практика. Это нормально. Блоки нужно ремонтировать, перезагружать топливо в них и т.д.", – заявила министр.

Советник Буславец Александр Трохимец также добавил, что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).

Поэтому, "зеленая энергетика" бизнесмена Рината Ахметова, о которой писал экс-нардеп Сергей Лещенко, к этой ситуации якобы не имеет никакого отношения.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.