Всемирный банк советует Украине повременить с производством "зеленой электроэнергии"
2020-05-10 17:08:43
Министр энергетики Буславец говорит, что позиция ее ведомства полностью совпадает с позицией Всемирного банка
Всемирный банк советует Украине отсрочить введение в эксплуатацию новых электростанций, которые производят "зеленую" электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Соответствующее заявление представители ВБ сделали во время видеоеонференции с министром энергетики Ольгой Буславец.
Сама Буславец говорит, мол позиция Минэнерго совпадает с позицией Всемирного банка. Также она рассказала ВБ о неотложных мерах, которые принимает правительство и министерство, чтобы стабилизировать ситуацию в сфере энергетики.
Кроме того, министр проинформировала партнеров о переговорах с инвесторами в сфере "зеленой энергетики", конечная цель которых – подписание "добровольных меморандумов". ПО задуму, меморандумы должны помочь сбалансировать систему поддержки по "зеленому" тарифу.
"Стороны также обсудили реформирование угольной сферы, перспективные направления инвестиций, состояние реализации проектов ВБ в Украине и новые направления сотрудничества", - говорится также в пресс-релизе Минэнерго.
2 мая руководитель Минэнерго Ольга Буславец заявила, что Украине нужно "остановить новое строительство "солнца" и "ветра" по "зеленому тарифу" и перейти на аукционную модель поддержки.
Позже она добавила, что в планах Минэнерго – запустить аукционы возобновляемой энергетики и что уже в ближайшем будущем премьер Шмыгаль закончит обсуждение этого вопроса с инвесторами.
Общалась Буславец по теме "зеленой энергетики" и с главой Минэнерго Литвы Жигимантасом Вайчюнасом. По его словам, введение аналогичной системы у них в стране полностью себя оправдало и даже позволило снизить цену на электроэнергию.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.
- Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.
- Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).
- Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.
- 7 мая Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту возможных неправомерных действий Минэнерго, которые привели к снижению производственных мощностей "Энергоатома".