Всемирный банк советует Украине повременить с производством "зеленой электроэнергии"

Министр энергетики Буславец говорит, что позиция ее ведомства полностью совпадает с позицией Всемирного банка

Всемирный банк советует Украине отсрочить введение в эксплуатацию новых электростанций, которые производят "зеленую" электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Соответствующее заявление представители ВБ сделали во время видеоеонференции с министром энергетики Ольгой Буславец.

Сама Буславец говорит, мол позиция Минэнерго совпадает с позицией Всемирного банка. Также она рассказала ВБ о неотложных мерах, которые принимает правительство и министерство, чтобы стабилизировать ситуацию в сфере энергетики.

Кроме того, министр проинформировала партнеров о переговорах с инвесторами в сфере "зеленой энергетики", конечная цель которых – подписание "добровольных меморандумов". ПО задуму, меморандумы должны помочь сбалансировать систему поддержки по "зеленому" тарифу.

"Стороны также обсудили реформирование угольной сферы, перспективные направления инвестиций, состояние реализации проектов ВБ в Украине и новые направления сотрудничества", - говорится также в пресс-релизе Минэнерго.

2 мая руководитель Минэнерго Ольга Буславец заявила, что Украине нужно "остановить новое строительство "солнца" и "ветра" по "зеленому тарифу" и перейти на аукционную модель поддержки.

Позже она добавила, что в планах Минэнерго – запустить аукционы возобновляемой энергетики и что уже в ближайшем будущем премьер Шмыгаль закончит обсуждение этого вопроса с инвесторами.

Общалась Буславец по теме "зеленой энергетики" и с главой Минэнерго Литвы Жигимантасом Вайчюнасом. По его словам, введение аналогичной системы у них в стране полностью себя оправдало и даже позволило снизить цену на электроэнергию.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.

Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).

Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.