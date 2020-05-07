Литва поделилась с Украиной опытом использования "зеленой энергетики"

По словам главы Минэнерго Литвы, "зеленая энергетика" позволила снизить цену на электроэнергию в стране

В Литве аукционная модель поддержки "зеленой энергетики" полностью себя оправдала и позволила снизить цену на эелектроэнергию.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас во время беседы с руководителем Минэнерго Украины Ольгой Буславец.

Буславец проинформировала Вайчюнаса, что ведомство планирует запустить аукционы возобновляемой энергетики: уже в ближайшем будущем премьер Денис Шмыгаль закончит ее обсуждение с инвесторами.

Минэнерго Литвы, со своей стороны рассказало, что введение такой системы у них в стране полностью себя оправдало и даже позволило снизить цену на электроэнергию.

К слову, 2 мая Буславец заявила, что Украине нужно "остановить новое строительство "солнца" и "ветра" по "зеленому тарифу" и перейти на аукционную модель поддержки.

Украинский министр также добавила, что в Украине сейчас наблюдается профицит э/э и спрогнозировала, что такая ситуация сохранится в ближайшие годы. Соответственно, вопрос импорта электроэнергии пока не актуален.

В то же время, Украина сейчас идет в сторону синхронизации с объединенной энергосистемой Европы ENTSO-E и поэтому ей интересен опыт Литвы в этой сфере.

Кроме всего прочего, стороны обсудили вопрос диверсификации поставщиков газа, в т.ч. с использованием литовского LNG терминала.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.

Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).

Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что мощность всех АЭС упала вдвое с начала года. "Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас", – сказал он.