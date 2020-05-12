Спортклубы на паузе. Как выживает фитнес-индустрия в период карантина

Фокус выяснил, когда откроются спортклубы, что сейчас происходит со спортивными заведениями, как они планируют выходить из карантина и сколько еще продержатся в спящем режиме и с помощью онлайн тренировок.

Смягчение карантина, которое началось в Украине с 11 мая 2020 года, пока не распространяется на фитнес-клубы, тренажерные залы, йога-студии и т. д. Заработают ли они после 22 мая (даты, до которой в очередной раз продлили карантин), пока вопрос открытый. Но, как минимум, до этого момента фитнес-индустрия страны будет оставаться на паузе, а украинцам придется тренироваться самостоятельно по квартирам.

Сотрудников уволили, договора с клиентами продлили

После вынужденного закрытия спортивные заведения оказались наедине с букетом проблем. В их числе: выплата вознаграждения работникам, арендная плата, коммунальные платежи и возврат средств посетителям.

"Проблему с выплатой зарплат ряд предпринимателей преодолел путем массового увольнения (по собственному желанию, соглашению сторон) или отправки в отпуск за свой счет, – комментирует ситуацию Андрей Шульгин, юрист адвокатского объединения Kachura Lawyers. – Но некоторые крупные фитнес-центры объявили простой на предприятии с сохранением зарплаты в размере 75%".

Впрочем, многие инструкторы работают как предприниматели на упрощенной системе налогообложения и в трудовых отношениях с заведениями, где проводят тренировки, не состоят вовсе. Это облегчает жизнь владельцам бизнесов. Однако работникам в период карантина остается рассчитывать в основном только на себя.

"Большинству предпринимателей удалось заключить дополнительные соглашения с владельцами имущества о приостановлении арендных платежей на время карантина. Вместе с тем, далеко не всем арендаторам удалось избежать уплаты коммунальных услуг", – продолжает Шульгин. Подробно об арендных каникулах на период карантина Фокус уже писал в одной из недавних публикаций.

По словам Андрея Шульгина, право на посещение тренировок по действующим абонементам в фитнес-клубах, как правило, перенесли на период после окончания карантина, а требования о возврате денег рассматривают в индивидуальном порядке.

Клубы перешли к онлайн тренировкам

Единственной возможностью легально продолжать деятельность для фитнес-индустрии стала дистанционная работа с клиентами. В спортклубе Smartass, например, к такой модели пришли сразу же после приостановки работы. С тех пор в клубе каждый день проводят по 15 онлайн-тренировок с 7:00 до 21:00.

"Перейти в онлайн было непросто, наши клиенты привыкли к интенсивным нагрузкам с различным дополнительным оборудованием, которое дома пришлось заменять стульями, флягами, рюкзаками с крупами или чем-то тяжелым" – Иветта Ярошенко.

Если до карантина заведение принимало по 300-400 посетителей за день, то сейчас в онлайн-режиме ежедневно тренируется по 200-300 человек. Причем к столичным клиентам клуба добавились жители других городов Украины, а также Вены, Берлина и Москвы.

В Smartass абонементы на период карантина заморозили, а персоналу выплачивают урезанную зарплату. С арендодателем удалось договориться о скидке около 60%.

Доходы Smartass при этом снизились примерно в 3-4 раза. Однако такой результат Виктор Глущенко, директор Smartass, считает "фантастическим". Это позволяет клубу покрывать около 80% своих расходов, тогда как в целом по индустрии в период карантина окупить деятельность хотя бы на 20% – предел мечтаний.

Столичная сеть фитнес-студий hiitworks теперь также работает онлайн. Все закрытые фитнес-студии превратили в студии для съемки. Первые две недели после начала карантина тренировки транслировали в социальных сетях и сняли онлайн-челлендж, который назвали "hiitовый антивирус". Затем запустили новые челленджи для похудения, для наращивания мышц и т. п.

"Групповые и персональные тренировки мы тоже сейчас проводим в онлайне через платформу Zoom, – рассказывает Ярослав Сойников, сооснователь, главный тренер и фитнес-эксперт, сети фитнес-студий hiitworks. – Тренер видит всех и может контролировать нагрузку и корректировать технику упражнений. Тренировки адаптировали так, чтобы заниматься можно было на небольшом пространстве и без оборудования".

С первого дня карантина абонементы действующих клиентов в hiitworks также заморозили. А чтобы привлечь аудиторию к онлайну, звонили по существующей клиентской базе, обращались к партнерам за поддержкой и запускали рекламу в соцсетях. В итоге около 80% аудитории hiitworks online составили клиенты, которые уже бывали в студиях до карантина.

Однако продажи в онлайне вовсе не сопоставимы по объемам с показателями восьми студий, которые работали до кризиса в разных районах Киева. "Потери очень большие, – сетует Сойников. – Но мы заняты, мы выполняем полезную работу и получаем позитивные отзывы. Это очень заряжает, мотивирует тренеров и помогает двигаться вперед".

Чтобы хоть как-то снизить нагрузку на бизнес в критической ситуации, в hiitworks пытаются договориться с арендодателями об арендных каникулах. Но далеко не все собственники помещений согласились пойти навстречу, с некоторыми из них еще продолжаются переговоры.

Проекты или предприниматели, которые не обременены договорами длительной аренды помещений, чувствуют себя лучше. "У нас небольшой совместный бизнес без собственной площади и персонала. Мы оплачивали аренду залов по часам и проводили тренировки. Поэтому нельзя сказать, что из-за карантина мы что-то потеряли", – говорит тренер функциональных видов фитнеса, соучредитель фитнес-проекта "Шальонітварини" Ольга Москаленко.

Все тренировки в рамках данного проекта полностью перевели в онлайн, а стоимость абонемента немного уменьшили. В результате база клиентов пополнилась теми, кому ранее не подходило место тренировок, и жителями других городов. Сформировалась устойчивая онлайн-группа, которая продолжит работать и после окончания карантина. Поэтому учредительницы проекта уверены, что в таком формате они смогут продержаться еще не один месяц. Если, конечно, у клиентов останутся деньги.

"Перейти в онлайн было непросто, – продолжает тренер функциональных видов фитнеса, соучредитель фитнес-проекта "Шальонітварини" Иветта Ярошенко. – Мы привыкли быть рядом с клиентами – контролировать технику выполнения упражнений и их состояние, а через экран монитора это делать сложнее. К тому же наши клиенты привыкли к интенсивным нагрузкам с различным дополнительным оборудованием, которое дома пришлось заменять стульями, флягами, рюкзаками с крупами или чем-то тяжелым".

Работать онлайн в период карантина также начало большинство йога-студий и некоторые танцевальные. Групповые занятия проводят на платформе Zoom, в Фейсбуке, скайпе и т. п. Некоторые за практику онлайн берут ту же оплату, что и за занятия в студии. Многие снизили цены, и время от времени проводят занятия бесплатно либо за произвольное пожертвование по желанию. При этом сайты некоторых йога-студий обзавелись удобными сервисами для записи и оплаты занятий онлайн, которые и после отмены карантина сохранят для удобства клиентов.

Онлайн тренировки не для всех

Но сколько в мониторе на бассейн не смотри – сильно не поплаваешь. Кроме плавания, есть и другие виды тренировок, которые не провести онлайн.

"Многие тренеры из моего спортклуба (в основном те, кто тренируют девушек) перешли на онлайн тренировки. Как показывает практика, женщины более трепетно относятся к занятиям, чем мужчины, и часто просто не хотят или не могут обойтись без тренера", – рассказывает Павел Харламов, который около пяти лет занимается в спортклубе с "железом". Самому же Павлу после закрытия спортклуба пришлось непросто. Поначалу он ездил тренироваться на спортивную площадку в парке, а когда ее опечатали – стал ходить в лес, где кто-то из подручных средств сделал импровизированный тренажерный зал с турником, брусьями и упорами для отжиманий.

"Хуже всего тем, кто привык работать на тренажерах или со свободным весом – тут без зала никак. Я в тренажерке уже лет 15, к сожалению, в квартире аналога не найти, даже при наличии минимального оборудования", – продолжает Ольга, любительница спорта из Киева. То же касается и плавания, единоборств, парных танцев, скалолазания, верховой езды, тенниса, футбола и многого другого.

Заведения и тренеры, которые не могут в силу своей специфики работать онлайн, оказываются в наиболее сложной ситуации. Они практически полностью лишились возможности работать и зарабатывать. При этом инструкторам необходимо постоянно держать себя в форме и где-то тренироваться самим.

"На карантине регулярно поддерживаем собственную форму путем пробежек, общих физических упражнений, повторением преподавательского материала и разработкой новых комплексов и подходов", – делится опытом Алексей Репко, тренер по спортивному карате клуба "ТАЙФУН".

В этом клубе теперь также записывают видеотренировки и проводят онлайн-трансляции в ZOOM и Youtube. Об уменьшении арендной платы удалось договориться, а часть неиспользованной оплаты за тренировки с марта перенесли на первый месяц работы после карантина. Однако это не спасает ситуацию. "Доходов вообще нет, и в таком режиме мы сможем продержаться еще не более месяца", – заключает Алексей Репко.

Выходит, что в случае продления карантина после 22 мая многих узкоспециализированных спортивных заведений и тренажерных залов можно не досчитаться. Однако требования карантина соблюдают далеко не все. Некоторые спортклубы продолжают работать в подполье, а отдельные тренеры проводят групповые занятия на природе вдали от любопытных глаз. По известным причинам о специфике такой деятельности никто не хочет распространяться даже анонимно. Можно предположить, что в стоимость таких услуг теперь входит наценка за риск.

Когда возобновят работу спортивные клубы

Как бы красиво ни звучали истории об онлайн тренировках, какими б мотивированными и энергичными ни выглядели тренеры, поставленная на паузу фитнес-индустрия уже попросту задыхается.

"Очень не хочется уже держаться в таком режиме. Давайте уже все вернемся к прежней жизни. Но если придется, мы готовы хоть еще год! Главное, чтобы не росли обязательные платежи, вроде арендных, и чтобы мы находили в себе силы мотивировать команду", – подчеркивает Виктор Глущенко. При этом собеседник Фокуса очень надеется, что спорт-клубам разрешат открыться с 22 мая.

В сети hiitworks также обещают открыть студии сразу же, как только это будет разрешено. Уже сейчас в сети запустили акцию на покупку абонементов со скидкой до 40%. Их можно будет активировать в первый месяц со дня возобновления работы студий или после окончания действующего абонемента.

Практически все опрошенные Фокусом любители спорта также очень ждут завершения карантина, чтобы возобновить тренировки там же, где они занимались до ограничений и по тому же графику. "Открытие зала очень жду. Все-таки, там большой набор оборудования, и в целом комфортнее, – говорит Павел Харламов. – Правда, хочу продолжать иногда заниматься на свежем воздухе, так как в этом есть свой кайф".

Даже если спортивным заведениям скоро разрешат работать, карантин не пройдет для них бесследно. Многим придется адаптироваться к новым условиям и, как минимум, несколько месяцев, а то и лет, восстанавливать прежние показатели деятельности. Ведь клиентов, которые на словах рвутся в зал, могут остановить финансовые трудности – без работы в период карантина оказались не только работники фитнес-индустрии, о чем уже подробно писал Фокус.

В спортклубе Smartass, например, после открытия цены менять не собираются, а расписание подкорректируют – количество тренировок, которых до карантина было до сорока в день, сократят примерно в два раза, чтобы нащупать аудиторию.

"Мы очень хотим, чтобы все сразу побежали к нам, но понимаем, что, скорее всего, будет какой-то плавный переход из старого мира в новый, – резюмирует Глущенко. – Возврат клиентов в количестве 200 человек, уверен, произойдет в первый же день, так как люди соскучились по нашей атмосфере! А вот на прежний уровень посещаемость вернется примерно в течение 2-3 месяцев, тогда и прибыль должна подтянуться".