План поступлений в общий фонд госбюджета в мае выполнен на 100%, – Минфин
2020-06-01 18:56:00
За январь – май социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы
В мае началось постепенное смягчение карантинных ограничений, следствием чего стало улучшение экономической ситуации в стране, сообщил Минфин.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае в общий фонд госбюджета поступило 63,9 млрд грн, план выполнен на 100%.
При этом:
- возмещение НДС составило 12 млрд грн;
- план по налогу и сбору на доходы физических лиц перевыполнен на 0,1 млрд грн;
- план по рентной плате за пользование недрами выполнен на 114,7%, перевыполнение составило 0,3 млрд грн;
- план по акцизному налогу перевыполнен на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий;
- на 99,8% выполнен план по НДС, недобрали 0,1 млрд грн;
- на 0,5 млрд грн не выполнен план по налогу на прибыль предприятий (выполнение 97,2%).
С учетом большого невыполнения плана доходов в январе – апреле (86,1%), план по итогам пяти месяцев по общему фонду госбюджета выполнен на 88,4%.
За январь – май социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы. В целом же расходы по общему фонду за этот период составили 392,8 млрд грн, или 83,4% от запланированного.
По итогам января – мая государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в 52,2 млрд грн, что находится в пределах запланированного на этот период.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава НБУ Яков Смолий сказал, что все деньги, полученные от МВФ, пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. Хотя в прошлые годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов.
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".