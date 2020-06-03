Рецессия была неизбежна, учитывая, какой удар нанесли экономике страны сначала лесные пожары, а затем пандемия

Экономика Австралии вошла в состояние рецессии. ВВП Австралии за первые три месяца года сократился на 0,3%. Квартальное падение отмечено впервые за последние девять лет, показывают данные Австралийского бюро статистики.

Уровень потребления домохозяйств за квартал упал на 1,1% – это первое падение с декабря 2008 года и самое резкое сокращение за 34 года. За последние 12 месяцев экономика страны выросла всего на 1,4% – это самый слабый показатель с сентября 2009 года.

Динамика ВВП Австралии

Более 600 тысяч человек потеряли работу, а уровень безработицы подскочил до 6,2% в апреле. Центробанк страны ожидает, что данный показатель достигнет 10% к июню и останется значительно выше нормы в течение большей части 2021 года.

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Министр финансов страны Джош Фрайденберг в ходе пресс-конференции 3 июня заявил, что экономика страны пребывает в рецессии. По его словам, рецессия была неизбежна, учитывая, какой удар нанесли экономике страны сначала лесные пожары, а затем пандемия. Министр предупредил сограждан, чтобы они были готовы к "предстоящим трудностям", поскольку результаты второго квартала этого года будут еще хуже. Падение ВВП во втором квартале по сравнению с первым будет означать наступление технической рецессии.

При этом министр отметил, что австралийская экономика пострадала не так сильно, как многие другие страны: ей удалось избежать "экономического варианта Армагеддона" благодаря тому, что вовремя введенный локдаун позволил ограничить рост случаев заражения коронавирусом, а наряду с ограничениями власти обеспечили меры материальной поддержки населения, включая схему субсидирования заработной платы в размере $60 млрд. Центробанк сократил ставку до рекордно низких 0,25% и запустил программу неограниченной покупки облигаций.

Из 19 наиболее экономически развитых стран мира, которые отчитались по ВВП за первый квартал, Австралия превзошла 17, и только Швеция сообщила о незначительном квартальном росте. Экономики 17 других стран из списка упали в среднем на 2,9%.

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