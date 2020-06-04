ВВП Украины за январь-апрель упал на 5%, – Минэкономики

А падение промышленности за четыре месяца составило 7,9%

Валовой внутренний продукт Украины с января по апрель текущего года сократился на 5%, что соответствует прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом говорится в обзоре экономической активности за январь-апрель 2020 года, опубликованном на сайте Минэкономики.

"В комплексе со стимулирующими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)", – говорится в обзоре.

По итогам четырех месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства составило 6,7%, тогда как в январе-марте этот показатель просел на 3,8%.

Как указывает министерство, падение промышленности за четыре месяца этого года составило 7,9%. Больше всего от снижения цен и спроса пострадали экспортно ориентированные секторы и секторы инвестиционного сегмента. Падение показателей машиностроения составило 19,7%, металлургии – 15,4%, текстильной промышленности – 13,6%, химической промышленности – 13%.

Отмечается, что в апреле большинство видов производственной деятельности ощутили негативное влияние пандемии коронавируса и продолжения карантина внутри страны.

В то же время, Минэкономики ожидает, что смягчение карантина с середины мая и дальнейшее снятие ограничений на фоне внедрения принятых правительственных решений, направленных на смягчение воздействия пандемии COVID-19, позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста ВВП в конце 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.

Также в МВФ спрогнозировали, что частичное восстановление мировой экономики начнется уже в 2021 году, а на докризисный уровень она выйдет в не раньше чем в 2023-м.