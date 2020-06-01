АвтоКрАЗ готовится к массовому сокращению и находится на грани закрытия

На предприятии "АвтоКрАЗ" планируют сокращение работников. Об этом сказал финансовый директор предприятия Дмитрий Новицкий во время заседания городской комиссии по вопросам погашения задолженностей по зарплатам, сообщило издание "Круменчук TODAY".

"Машины никому не нужны", – констатировал Новицкий.

Задолженность предприятия по зарплате достигла 40 млн гривен, и это львиная доля всей городской задолженности, которая составляет 45 млн грн.

"К сожалению, оптимистичных ожиданий у нас нет. Я думаю, государству и службе занятости нужно готовиться к тому, что будет очень большой поток на биржу для получения помощи", – заявил финдиректор.

Напомним, возбуждено дело о банкротстве ЗАО "АвтоКрАЗ", продолжается процедура управления имуществом (она предусматривает меры по восстановлению платежеспособности должника), процедура ликвидации не назначалась.

Сейчас на "АвтоКрАЗе" работают около 2000 человек.

Руководитель информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий написал в Facebook: "Похоже, последний из работавших украинских автозаводов, скоро совсем остановится". Он считает, что без каких-то нестандартных решений КрАЗ уже не спасти.

Завод имеет огромные долги, притом должен он государственным банкам. Поэтому государство может проявить себя: ввести свое управление, нанять профессиональную команду, сформировать стратегию выхода из кризиса, найти эффективного инвестора.

"Да, я прекрасно знаю, что КрАЗ выпускает устаревшие грузовики. Да, только у него была система сбыта "приезжайте к нам на завод", которой нет уже нигде. Все это можно и нужно менять. Но я также знаю, что если КрАЗ сейчас погибнет, то построить такой завод полного цикла с нуля будет стоить $1 млрд. И его никто уже не построит", – резюмировал Омельницкий.

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