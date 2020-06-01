Благодаря программе МВФ Украина получит еще $3 млрд от ЕС и Всемирного банка, – Шмыгаль
А первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд Украина получит уже в ближайшие день-два, отметил премьер
Благодаря подписанию меморандума с МВФ Украина сможет получить помощь еще и от ЕС и от Всемирного банка. Об этом в эфире ТК Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"К этому траншу привязана макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму в 1,7 млрд евро ($1,9 млрд). А Также $1 млрд от Всемирного банка. Эти средства существенно усилят экономику страны и позволят спокойнее пройти период кризиса", – говорит Шмыгаль.
Также премьер рассказал, что первый транш объемом $2,1 млрд усилит госбюджет Украины. Оттуда же эти деньги будут направлять на поддержку граждан и преодоление последствий COVID-19. "Это и соцвыплаты, и поддержка малого и среднего бизнеса", – уточняет он.
При этом, о повышении тарифов и увеличении пенсионного возраста из-за новой программы МВФ речи не идет, заверил Шмыгаль.
"Первый транш в размере $2,1 млрд Украина получит уже в ближайшие день-два. Программа рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит – на пять лет", – добавил также Шмыгаль.
22 мая МВФ сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18-месячной программе stand-by (SBA) объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд).
Вчера вечером стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $5 млрд.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. поправок. Перед итоговым голосованием, по словам замглавы фракции "СН" Евгении Кравчук, количество правок сократилось до 240.
- 13 мая Верховная Рада во втором чтении приняла "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.
- Кабмин планирует объединить некоторые уже существующие соцвыплаты в программу Гарантированного минимального дохода. Такая программа – одна из реформ, которую требует МВФ в обмен на второй и третий транши по существующей кредитной программе.