В Великобритании хотят повысить налоги для богатых с целью пополнения государственной казны

Дефицит госбюджета Великобритании в этом году может составить $170 млрд

Минфин Великобритании изучает возможность повышения налогов для богатейших граждан страны, сообщило Reuters. Также рассматривают возможность привлечения состоятельных англичан к выделению средств на предоставляемые государством пакеты помощи в связи с коронавирусом.

Из-за дополнительных расходов, вызванных пандемией коронавируса, и сокращения поступлений от налогов в этом году Великобритания получит дефицит бюджета в размере около $170 млрд. Поэтому правительство и решает, стоит ли британским богачам, многие из которых стали еще богаче во время пандемии, перечислять государству больше денег.

Читайте также: В Великобритании заметили разную степень риска умереть от коронавируса среди этнических групп

Опрошенные Reuters экономисты полагают, что правительство может повысить налоги на сбережения и на прирост капитала, НДС или налог на имущество. Правительство может также убедить состоятельных британцев покупать гособлигации или инвестировать в стартапы.

"Правительство контролирует все аспекты налоговой системы. Выходя из нынешнего кризиса, мы будем оценивать экономику и государственные финансы и принимать соответствующие решения", ‒ заявил представитель казначейства Великобритании.

Анализ показывает, что с момента введения карантинных ограничений домохозяйства сократили расходы на 57 млрд фунтов, причем почти половина сокращения (23 млрд фунтов) приходится на пятую часть населения по доходам.

Правящая Консервативная партия традиционно избегает фискальной политики, направленной на более богатых британцев из-за их исторической поддержки партии.

Но с учетом того, что бизнес в стране вряд ли быстро восстановится, а международная торговля, возможно, будет ограничена из-за Brexit, повышение налогов для состоятельных граждан или на британские активы иностранных инвесторов многим экспертам представляется неизбежным.

Как ранее сообщал Фокус: