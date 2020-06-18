Укрэнерго возобновляет поставки электроэнергии в Россию и Беларусь
Экспорт и импорт электроэнергии в РФ и Беларусь прекратился 12 апреля 2020 года, в связи с карантином и кризисом из-за коронавируса
Укрэнерго возобновляет экспорт электроэнергии из Украины в Россию и Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Уже сегодня, 18 июня, состоится суточный аукцион по поставкам в указанные страны на 20 июня, в месячный аукцион по поставкам на июль пройдет 22-23 июня.
Поставки возобновляются во исполнение принятых НКРЭКУ изменений в постановление №766 о действиях участников энергетического рынка в период карантина.
Экспорт и импорт электроэнергии в Россию и Беларусь прекратился 12 апреля 2020 года.
Вчера на заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль говорил о том, что основным видом топлива для производства электроэнергии в Украине должен стать уголь отечественного производства.
Для этого правительство планирует принять соответствующее решение, благодаря которому "Центрэнерго" будет закупать и использовать уголь, добытый на украинских шахтах.
По словам премьера, таким образом можно будет поддержать украинских шахтеров и сохранить 20 тыс. рабочих мест.
Как ранее сообщал Фокус:
- На одном из заседаний Кабмина Шмыгаль говорил, что НАЭК "Энергоатом" каждый месяц получает убытки в размере 1 млрд грн. Это якобы связано с тем, что предприятие продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке.
- 28 мая сообщалось, что рабочая мощность атомных электростанций Украины упала до нового исторического минимума, и ее превысила мощность ТЭС.