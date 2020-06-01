Электроэнергия должна производиться на украинскому угле, а не на импортном газе, – Шмыгаль

"Мы покупаем импортный газ в то время, как шахтеры сидят без работы, потому что нет рынка сбыта. Это неправильно", – говорит премьер

Основным видом топлива для производства электроэнергии в Украине должен стать уголь отечественного производства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

"Мы покупаем импортный газ в то время, как шахтеры сидят без работы, потому что нет рынка сбыта. Это неправильно", – говорит премьер.

Поэтому, продолжает Шмыгаль, Кабмин планирует принять соответствующее решение, благодаря которому "Центрэнерго" будет закупать и использовать уголь, добытый на украинских шахтах.

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По словам премьера, таким образом можно будет поддержать украинских шахтеров и сохранить 20 тыс. рабочих мест.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец, со своей стороны, сообщила, что в понедельник, 15 июня, в Раде зарегистрировали законопроект о рынке электроэнергии.

Среди прочего, в проекте закона есть нормы о временной приостановке импорта электроэнергии из стран, которые не входят в Энергетического Содружество.

"Импорт возможен только при обеспечении паритета на смежных рынках: если Украина импортирует электроэнергию, у нее должна быть возможность и экспортировать ее на равных условиях. Приостановка импорта также обеспечит спрос на отечественную энергию, а, значит, – стабильную работу государственных угольных предприятий", – заявила она.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новый энергетический баланс утверждался в присутствии президента Владимира Зеленского, его и председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.

В Минэнерго поясняли, что отключают энергоблоки АЭС в связи со спадом потребления электроэнергии, поскольку атомные энергоблоки могут работать только ровным графиком – их мощность быстро изменять невозможно.

97 нардепов обратились к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома", а также увеличит выбросы углекислого газа.