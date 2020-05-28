"Дорогие" ТЭС впервые в Украине выработали больше электроэнергии, чем "дешевые" АЭС
2020-05-28 15:22:44
Минэнерго заставило "Энергоатом" дополнительно уменьшить мощность своих блоков
Рабочая мощность атомных электростанций Украины упала до нового исторического минимума, и ее превысила мощность ТЭС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
"В 22:17 27 мая рабочая мощность ТЭС составила 7 243 МВт, в то время как мощность АЭС составила 6 663 МВт", – написал он.
Это стало следствием того, что накануне Минэнерго заставило "Энергоатом" дополнительно уменьшить мощность своих блоков, хотя сейчас они могут выдавать 9 490 МВт, пояснил нардеп.
Герус считает, что ограничения связаны не со снижением потребления, а с тем, что выработку энергии отдали ТЭС. "Ограничивается государственный "Энергоатом", а увеличивается генерация угольных ТЭС, 70% которых принадлежит ДТЭК Рината Ахметова. И такое перераспределение рынка происходит не потому, что "Энергоатом" проиграл конкуренцию, а потому, что нашлись чиновники, которые решили вручную перераспределить рынок в пользу частных (более дорогих) структур", – написал он.
При этом АЭС производят в Украине самую дешевую электроэнергию.
Напомним, Минэнерго 28 апреля утвердило обновленный прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год. Он предусматривает снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Общее уменьшение производства электроэнергии по сравнению с предыдущей редакцией баланса составляет 5,9% (до 143 млрд кВт·ч). При этом, снижение производства на АЭС прогнозируется на 8,6% (до 73,7 млрд кВт·ч), на ТЭС – на 7,8% (до 38,9 млрд кВт·ч), на ГЭС – на 4,8 % (до 4,85 млрд кВт·ч).
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новый энергетический баланс утверждался в присутствии президента Владимира Зеленского, его и председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.
- В Минэнерго поясняли, что отключают энергоблоки АЭС в связи со спадом потребления электроэнергии, поскольку атомные энергоблоки могут работать только ровным графиком – их мощность быстро изменять невозможно.
- 97 нардепов обратились к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома", а также увеличит выбросы углекислого газа.
- ГБР также открыло уголовное дело по факту возможных неправомерных действий Минэнерго, которые привели к снижению производственных мощностей "Энергоатома".