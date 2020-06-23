Инвест-няней для канадской компании Black Iron стал замглавы ОП

Заместитель главы ОП Игорь Жовква будет заниматься поддержкой канадской компании Black Iron, которая планирует инвестировать в Украину около $1,1 млрд

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-релиз самой компании.

"Сильная и последовательная поддержка Black Iron президентом Зеленским очень важна, поскольку она дает компании и ее инвесторам уверенность в том, что Шимановский проект своевременно получит необходимые земли и разрешения для строительства", – отметил гендиректор компании Мэтт Симпсон.

Речь идет о выделении земли под реализацию Шимановского железорудного проекта в Кривом Роге – постройку в этом регионе горно-обогатительного комбината.

По словам Симпсона, проект Black Iron рассматривается различными украинскими правительственными ведомствами как приоритетный.

Недавно в интервью канадскму изданию The Globe and Mail президент Владимир Зеленский рассказал, что Black Iron построит в Украине горно-обогатительный комбинат и инвестирует в страну более $1,1 млрд.

По его словам, компания хотела зайти в Украину 10 лет и теперь этот вопрос "почти решен".

"Я сам из Кривого Рога и это инвестиция в мой родной город. Эта проблема "зависла" на 10 лет, но это такой большой инвестор. Размер инвестиции – $1,1 млрд. Они не могли зайти в Украину, но сейчас мы этот вопрос почти решили", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

Замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб говорил, что приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2019 году составил $2,5 млрд.