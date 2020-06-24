Нацбанк провел экспресс-стресс-тест 26 банков и обнаружил, что при наступлении неблагоприятных внешних условий у ряда банков может не хватить собственного капитала для стабильной работы. Но при тестировании НБУ закладывал более жесткие условия, чем определены в макропрогнозе на 2020 год.

Нацбанк провел экспресс-тесты 26 украинских банков, на которые приходится 91% всех активов банковской системы. Большинство показали лучшие результаты, чем год назад, однако выявлена вероятная потребность в капитале для девяти банков.

Особенность нынешнего кризиса состоит в резком росте рисков для банков, активно кредитующих малый и средний бизнес (МСБ). Ранее в стресс-тестах не делалось предположение о значительных убытках в сегменте МСБ, так как во время предыдущих кризисов он был устойчивым к шокам, отмечается в отчете.

Об результатах тесторования сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе презентации отчета о финансовой стабильности. "Мы увидели, что девять банков имеют определенные риски по соблюдению нормативов капитала. Но это не несет угрозу финансовой стабильности", – заверила она.

Два банка из отмеченных являются государственными, и государство гарантирует их платежеспособность. Доля же остальных семи банков в банковском секторе составляет менее 5%. "Поэтому мы не ожидаем каких-то потрясений", – сказала Рожкова.

Также она призвала все банки реально оценивать свои активы, признавать убытки и вовремя формировать резервы, а также временно не выплачивать дивиденды акционерам, чтобы иметь достаточный запас для покрытия возможных убытков.

Карта рисков банковской системы

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