НБУ отметил рост рисков в деятельности банков, кредитующих малый и средний бизнес
Нацбанк провел экспресс-стресс-тест 26 банков и обнаружил, что при наступлении неблагоприятных внешних условий у ряда банков может не хватить собственного капитала для стабильной работы. Но при тестировании НБУ закладывал более жесткие условия, чем определены в макропрогнозе на 2020 год.
Нацбанк провел экспресс-тесты 26 украинских банков, на которые приходится 91% всех активов банковской системы. Большинство показали лучшие результаты, чем год назад, однако выявлена вероятная потребность в капитале для девяти банков.
Особенность нынешнего кризиса состоит в резком росте рисков для банков, активно кредитующих малый и средний бизнес (МСБ). Ранее в стресс-тестах не делалось предположение о значительных убытках в сегменте МСБ, так как во время предыдущих кризисов он был устойчивым к шокам, отмечается в отчете.
Об результатах тесторования сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе презентации отчета о финансовой стабильности. "Мы увидели, что девять банков имеют определенные риски по соблюдению нормативов капитала. Но это не несет угрозу финансовой стабильности", – заверила она.
Два банка из отмеченных являются государственными, и государство гарантирует их платежеспособность. Доля же остальных семи банков в банковском секторе составляет менее 5%. "Поэтому мы не ожидаем каких-то потрясений", – сказала Рожкова.
Также она призвала все банки реально оценивать свои активы, признавать убытки и вовремя формировать резервы, а также временно не выплачивать дивиденды акционерам, чтобы иметь достаточный запас для покрытия возможных убытков.
Карта рисков банковской системы
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе – мае прибыль украинских банков составила 28,964 млрд грн, что на 23,6% больше, чем годом ранее. В мае банки получили 3,8 млрд грн прибыли, в апреле – 9,3 млрд, в марте – 0,1 млрд, в феврале – 9,0 млрд, в январе – 6,6 млрд.
- Украинские работники смогут самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Нацбанк оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату зарплаты работникам.
- Приватбанк запустил в Украине сервис выдачи наличных с карточек на кассах торговых заведений.
- Национальный банк обновил перечень системно важных банков: вместо Укрсоцбанка, который в прошлом году присоединился к "Альфа-банку", в него включили "А-банк".