Аруп Банерджи стал новым директором Всемирного банка по делам Украины
Аруп Банерджи сменил на этой должности Сату Кахконен, которая стала директором Всемирного банка по делам Индонезии и Восточного Тимора.
Новый директор будет руководить сотрудничеством банка с правительствами и партнерами в трех странах: Украине, Беларуси и Молдове. В частности, он будет заниматься согласованием и внедрение кредитного портфеля, аналитических продуктов и определять будущие направления программ, сообщила пресс-служба Всемирного банка.
Кроме того, Банерджи будет сотрудничать с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA), входящими в группу Всемирного банка.
До этого назначения Банерджи, гражданин Индии, был региональным директором Всемирного банка по странам Европейского союза. До прихода в банк он преподавал экономику в вузах США и Индии. Является автором статей и книг по проблемам экономического роста, государственных финансов, человеческого развития, социальной защиты, институционального развития, труда, борьбы с бедностью и неравенством.
Напомним, в 26 июня Совет исполнительных директоров Всемирного банка решил выделить Украине 350 млн долларов кредита.
Как ранее сообщал Фокус:
- Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере 135 млн долларов.
- Ранее сообщалось, что в ВБ согласились выделить Украине 135 млн долларов тремя частями: 35 млн долларов– на противодействие эпидемии COVID-19, 45 млн долларов – на закупку медоборудования для отделений экстренной помощи, а также на улучшение ситуации с медпомощью при инсультах.
- Евросоюз также направит Украине помощь в размере 190 млн евро. Из них 4 млн евро пойдет на поддержку волонтеров, которые борются с коронавирусом.