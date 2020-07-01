В ОП рассказали о законопроекте об "инвестняне" для крупных инвесторов

"Инвестняню" смогут получить как украинские, так и зарубежные инвесторы. Для этого необходимо инвестировать в Украину более 30 млн евро и создать 150 рабочих мест

Вчера, 30 июня, на заседании Нацсовета реформ замглавы Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций, сообщает пресс-служба ОП.

В основу проекта закона легла идея "инвестиционной няни" – менеджера, который должен будет сопровождать инвестора от начала проекта и до его окончания.

Такого сопровождающего менеджера украинские и зарубежные инвесторы смогут получить, если сумма их инвестиций в Украину превысит 30 млн евро и если они создадут в стране более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, в который инвестор вложил средства.

Такие инвесторы получат прямой договор с правительством. "Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что у них есть не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", – отметила Ковалив.

Кроме всего прочего, инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов, например, фискальных.

По словам замглавы ОП, проект закона уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестсоветом. Он готов к внесению в парламент.

Как ранее сообщал Фокус:

Об "инвестняне" впервые в Давосе заговорил президент Владимир Зеленский. По его словам, с инвестором, который вложит в Украину 100 млн грн, государство заключит прямое инвестсоглашение по английскому праву.

Также такой инвестор получит персонального опекуна (в речи Зеленского – invest nanny), который говорит на 5 языках и решает все его вопросы в режиме 24/7.