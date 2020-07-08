Из-за оставки Смолия МВФ должен потребовать назад деньги, выданные Украине, – Гонтарева

По словам экс-главы НБУ, команда Зеленского "обманула МВФ", дождавшись сначала транша, а потом усилив давление на Смолия

В связи с ситуацией вокруг Нацбанка, МВФ должен прекратить кредитные выплаты Украине и даже подумать о том, чтобы потребовать назад те средства, которые уже поступили в казну государства.

Об этом бывшая руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева заявила в интервью Central Banking.

"МВФ и G7 сказали много хороших слов об "уважении независимости НБУ", но это никак не повлияло на ситуацию. Когда глава НБУ уходит в отставку, нельзя просто делать заявления", – говорит Гонтарева.

Поэтому, продолжает она, чтобы защитить уже проведенные реформы, МВФ должен приостановить кредитную программу. "Если Зеленский не назначит руководителя, который защитит реформы, МВФ должен объявить о прекращении дальнейших выплат", – заявила Гонтарева.

И даже более того: по словам экс-главы НБУ, МВФ должен подумать над тем, чтобы вернуть себе уже предоставленные Украине средства.

"Те транши выплачивались под условиями независимости Нацбанка и проведения экономических реформ. Если эти условия уже не действенны, МВФ должен потребовать у Украины назад предоставленную ей помощь", – говорит Гонтарева.

"[Команда Зеленского] обманула МВФ. Они подождали, пока не поступит первый транш от МВФ и начали еще больше давить на Смолия... И я не удвилена, что он ушел: давление было невыносимым", – отмечает экс-глава НБУ.

Говоря о давлении, Гонтарева отметила, что оно осуществлялось как со стороны властей, так и со стороны бизнесмена Игоря Коломойского и его союзников в Раде, например, нардепа Александра Дубинского.

Также Гонтарева коснулась темы следующего главы Нацбанка. По ее мнению, Зеленский на место Смолия назначит человека, который будет лоялен Коломойскому. Со своей стороны, говорит она, достойными кандатами были бы нынешняя и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова, зам исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован и экс-замглавы НБУ и председатель правления Raiffeisen Bank Aval Ukraine Александр Писарук.

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации.

"Изучаем все три списка [кандидатов в главы НБУ], которые мне предложили эти, скажем так, три отдельные "стола" банковского сектора. Изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние", – добавил Зеленский.

Кроме того, президент не считает, что нужно сдерживать курс гривны в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия.

В то же время послы стран G7 выступили с заявлением, что "подрыв" независимости НБУ "был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку". Аналогичное заявление сделал и МВФ.