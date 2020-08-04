Дефолт в Аргентине: власти договорились с ключевыми кредиторами по долгу в $65 млрд

Достигнута договоренность об условиях реструктуризации задолженности, при этом значительная часть госдолга будет списана, сообщило министерство экономики Аргентины. Соглашение было достигнуто с тремя группами кредиторов. Его детали пока не разглашаются.

В официальном сообщении говорится говорится, что достигнутые договоренности "позволят членам групп кредиторов и другим держателям облигаций поддержать предложение страны о реструктуризации долга и обеспечить Аргентине существенное снижение долговой нагрузки".

В мае страна предложила кредиторам условия реструктуризации долгов на $65 млрд, но эта сделка не получила поддержки кредиторов. МВФ называл возможное списание задолженности Аргентины неприемлемым.

Среди инвесторов, входящих в ключевые группы кредиторов Аргентины, фонды BlackRock, Fidelity, T Rowe Price, VR Capital Group и Monarch Alternative Capital.

Общий объем задолженности Аргентины на конец 2019 года составлял $323 млрд. 23 мая страна оказалась в состоянии технического дефолта после истечения срока выплаты около $500 млн в виде процентов по трем выпускам государственных облигаций. Это девятый дефолт в истории Аргентины.

Держателям аргентинских облигаций предстоит проголосовать за предложение властей о реструктуризации долга, и есть вероятность того, что кто-то из инвесторов решит его заблокировать. Однако, если оно наберет достаточную поддержку, Аргентина сможет избежать наихудшего сценария развития ситуации, включающего закрытие на многие годы стране доступа к международным рынкам капитала, как это было после дефолта в 2001 году.

Аргентина продлила срок переговоров до 24 августа, чтобы сделка могла быть завершена.

Реструктуризация долга даст Аргентине возможность возобновить переговоры с МВФ, который выделил стране кредиты на $44 млрд в период валютного кризиса в 2018 году. Аргентина рассчитывает, что сможет договориться об отсрочке выплат по кредитам, срок которых приходится на 2021–2023 годы, что позволит стране избежать необходимости жесткой бюджетной экономии.