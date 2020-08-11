Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Закон легализирует игорный бизнес и вводит его государственное регулирование. Закон позволяет открывать на территории Украины казино, букмекерские канторы, в том числе и в сети интернет, залы игровых автоматов и организовывать площадки для онлайн покера.

Согласно документу, резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. Также документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии.

Размещение казино разрешается в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов - в гостиницах 3-5 звезд.

Напомним, 14 июля Рада приняла во втором чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". За принятие закона в целом с необходимыми технико-юридическими правками проголосовали 248 нардепов.

Ранее ожидалось, что законопроект будет ветирован президентом и возвращен в Верховную Раду на доработку.

Редакция "Фокуса" разбиралась, что сулит Украине принятие закона о легализации азартных игр.