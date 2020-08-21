Банки в июле получили меньше прибыли, чем год назад, – НБУ

Платежеспособные банки Украины в июле получили 4,6 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в обзоре банковского сектора, опубликованного Национальным банком.

За семь месяцев этого года чистая прибыль банков уменьшилась на 22,7% – до 28,4 млрд грн.

При этом доходы банков увеличились на 5,4% в годовом измерении – до 149,1 млрд грн. В том числе результат от переоценки и от операций купли-продажи вырос в 1,8 раза (до 19,3 млрд грн), комиссионные доходы – на 6,8% (до 37,1 млрд грн), а процентные доходы сократились на 2,5% (до 87,5 млрд грн).

Расходы банковской системы за семь месяцев составили 120,7 млрд грн, что на 15,3% больше в годовом измерении. Больше всего выросли отчисления в резервы – в три раза (до 19,1 млрд грн), комиссионные расходы выросли на 26,8% (12,8 млрд грн), а процентные – сократились на 9,4% (39,4 млрд грн).

Напомним, за первое полугодие банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. В частности, прибыль банковской системы за январь составила 6,6 млрд грн, за февраль – 9,3 млрд грн, за март – 0,24 млрд грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы), за апрель – 9,1 млрд грн, за май – 3,8 млрд грн, а в июне банки получили 5,2 млрд грн убытка.

С 1 сентября вводятся новые требования к раскрытию банками информации о своих услугах в рекламе и на сайтах. Главное изменение – должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточное по объему информация о депозитах и кредитах. Это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения.

Также с 1 сентября изношенные купюры могут принимать не только уполномоченные банки, а и все банки, работающие на территории Украины.