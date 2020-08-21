На 12-й день протестов официальный курс белорусского рубля начал падать
Все дни протестов курс был относительно стабильным, но 21 августа на торгах рубль заметно ослаб.
Белорусский рубль (Br) на торгах 21 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар подорожал на Br0,0359 до Br2,5216 за $1.
Евро вырос на Br0,036 до Br2,9819 за 1 евро.
Российский рубль стал дороже на Br0,0269 и составляет Br3,4005 за 100 рублей.
В обменниках заметно выросли курсы евро и доллара. Так, в некоторых банках евро превысил отметку в 3,1 рубля, а доллар — 2,62 рубля. Евро дешевле 3 рублей в обменниках сейчас не найти, сообщает TUT.BY
А в телеграм-каналах пишут, что во многих обменниках просто нет валюты. Причем такая ситуация продолжается с самого начала протестов.
Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков опроверг информацию о том, что правительство собирается заморозить валютные операции или ввести запрет на снятие вкладов. Он уверен, что Национальный банк страны "обладает достаточными резервами, компетенцией и запасом прочности, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке".
Напомним, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала провести новые выборы в стране. Об этом она заявила 21 августа в Вильнюсе на пресс-конференции. "Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново: свободно, честно и прозрачно. Этого требует народ Беларуси, и он должен быть услышан", – сказала она.
Александр Лукашенко заявил, что решит проблему с протестами в Беларуси в "ближайшие дни".