Порошенко поднялся на 5 место в рейтинге самых богатых людей Украины

В прошлом году пятый президент Украины занимал в рейтинге 100 самых богатых украинцев Фокуса 12 место

В рейтинге 100 самых богатых людей Украины от журнала Фокус Петр Порошенко занял 5 место. В прошлом году пятый президент Украины находился на 12 месте.

Так, в 2019 году активы Петра Порошенко составили $850 тыс., а в 2020 году его состояние оценивается уже в $1,3 млрд.

Как и прежде, основной доход Порошенко связан с корпорацией Roshen. Его кондитерскими активами с 2014 года занимался траст в управлении инвестиционного банка Rothschild, но в 2019 году владельцем стал старший сын Порошенко, Алексей. По этому поводу в годовой декларации Петра Порошенко указано, что произошло отчуждение корпоративных прав (по сути, продажа бизнеса) ООО «Центрально-Европейская Кондитер­ская Компания». Сумма сделки — 33,1 млн грн. Впрочем, Фокус вклю­чил корпорацию в число принадлежащих пятому президенту активов, поскольку это семейный бизнес.

В собственности Петра Порошенко также есть Международный инвестиционный банк, который на 1 июля 2020 года, согласно отчётности на сайте НБУ, заработал 3,7 млн грн прибыли, а по итогам 2019 года — 57,18 млн грн. Порошенко задекларировал наличными $47,87 млн и 400,7 млн грн. На счетах в украинских банках — $3,08 млн, 911 тыс. грн, в швейцарском банке — $828 тыс.

Напомним, Фокус изменил методику подсчета для рейтинга богатейших украинцев. Оценку стоимости активов Фокус проводил на основе показателей всех ключевых компаний, находящихся в собственности участников рейтинга. Акцент сделан на украинских бизнес-активах. При доказанном владении зарубежными активами учитывались и они. При наличии декларации об имущественном состоянии в расчет брались принадлежащая участнику недвижимость, а также средства на счетах в банках и дивиденды от бизнеса.