В Минфине признали задержку транша от Всемирного банка для Украины
Украина рассчитывает получить от ВБ 700 млн долларов двумя траншами.
Получение Украиной 350 млн долларов от Всемирного банка задерживается.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, всего Минфин рассчитывает получить от ВБ 700 млн долларов двумя траншами.
"Мы их (деньги, – ред.) ожидаем. Мы 1 сентября провели самую большую выплату 2 млрд долларов и сделали это самостоятельно, без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к разным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", – сказал Марченко.
Министр отметил, что Украина ожидает получения денег уже в этом году, так как это позволит вовремя профинансировать накопленные расходы. Он пояснил, что первоначально речь шла об одном миллиарде долларов.
"Сначала мы говорили об 1 млрд долларов через DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет ВБ из-за значительного количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была сокращена до 700 млн долларов, и отдельный проект социальной помощи, который мы сейчас финализируем", – сказал Марченко.
Отметим, 26 июня Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение первого транша в 350 млн долларов на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".
В июне Аруп Банерджи стал новым директором Всемирного банка по делам Украины
А в апреле Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере 135 млн долларов.