В Минфине признали задержку транша от Всемирного банка для Украины

Получение Украиной 350 млн долларов от Всемирного банка задерживается.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, всего Минфин рассчитывает получить от ВБ 700 млн долларов двумя траншами.

"Мы их (деньги, – ред.) ожидаем. Мы 1 сентября провели самую большую выплату 2 млрд долларов и сделали это самостоятельно, без финансовой поддержки от международных партнеров, на которую рассчитывали. Мы готовы к разным сценариям, но рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", – сказал Марченко.

Министр отметил, что Украина ожидает получения денег уже в этом году, так как это позволит вовремя профинансировать накопленные расходы. Он пояснил, что первоначально речь шла об одном миллиарде долларов.

"Сначала мы говорили об 1 млрд долларов через DPL, но в связи с существенной нагрузкой на бюджет ВБ из-за значительного количества запросов от всех стран-членов, эта сумма была сокращена до 700 млн долларов, и отдельный проект социальной помощи, который мы сейчас финализируем", – сказал Марченко.

Отметим, 26 июня Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение первого транша в 350 млн долларов на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

В июне Аруп Банерджи стал новым директором Всемирного банка по делам Украины

А в апреле Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере 135 млн долларов.