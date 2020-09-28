Евро тоже подорожал, сейчас он приближается к отметке 33 гривны.

Национальный банк Украины на понедельник, 28 сентября, установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Таким образом, официальный курс максимально поднялся с начала года. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года: 28,27015 гривен за доллар.

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Скриншот: bank.gov.ua

Курс валют на 28 сентября:

– 28,267300 гривен за доллар;

– 32,876300 гривен за евро;

– 0,363520 гривен за российский рубль;

– 35,987100 гривен за фунт стерлингов.

Скриншот: bank.gov.ua

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко сказал, что Национальный банк Украины не намерен искусственно сдерживать курс гривны и менять валютную политику.

Напомним, представленный правительством проект бюджета на 2021 год рассчитан исходя из среднегодового курса национальной валюты в 29,1 гривны за доллар.