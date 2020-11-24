Авиакомпании SkyUp возобновила полеты в Ереван, приостановленные из-за войны в Карабахе

Пассажирам нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест или по прилету отправиться на самоизоляцию.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила выполнение рейсов из Киева в столицу Армении Ереван, которые не осуществлялись с октября, после начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

В сообщении говорится, что авиасообщение восстановлено, так как авиакомпания убедилась в безопасности полетов в регионе.

С 1 декабря 2020 года рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

Компания также напоминает, что при полетах в обе стороны от пассажиров требуются ПЦР-тестирование или самоизоляция.

Напомним, что накануне установления перемирия, в воздушном пространстве Армении по ошибке был сбит российский боевой вертолет.

Ранее авиакомпания МАУ сообщила о возобновлении рейсов в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020 года.

9 ноября стало известно, что Азербайджан взял под контроль город Шуша (Шуши), ключевой для обеих стран. Поздно вечером того же дня лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией будет контролировать действенность договоренностей по Карабаху, а, согласно соглашению, практически все территории Карабаха будут переданы Азербайджану. Соглашение вступило в силу незамедлительно.