Средний размер помощи безработным в ноябре составил 3 580 гривен

Официально зарегистрированных безработных в стране — больше 400 тысяч.

В Государственной службе занятости рассказали, что в ноябре 2020 года размер пособия по безработице в Украине составил в среднем 3 580 грн. В конце ноября в Украине числилось более 408 тысяч безработных, из которых государственную помощь было выплачено 352 тысячам человек, сообщает "Экономическая правда".

В ноябре 2019 года средний размер пособия по безработице составлял 3 443 грн. Тогда в Украине было почти 289 тысяч безработных, из которых помощь выплатили более 234 тысячам человек.

Средний размер пособия для безработных в Украине в течение 2020 года был разным. Так, в начале карантина, в марте, он составлял 3 954 грн (в марте 2019 — 3 180 грн), а в июне — 3 491 грн (в июне 2019 — 2 983 грн).

Пик по количеству безработных в Украине в 2020 году пришелся на июнь 2020 — тогда их официально насчитывалось почти 518 тысяч человек.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя зарплата в сентябре составила почти 12 тысяч гривен. Национальный банк прогнозирует в 2021 году рост средней зарплаты на 15% при повышении минимальной на 30%.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 сентября составляет 5 000 грн. С начала 2021 года минимальная зарплата по стране должна вырасти до 6 000 грн, а с середины 2021 — до 6 500 тыс. грн.

Из-за увеличения зарплат и прожиточного минимума выросли и некоторые социальные выплаты, налоги и обязательные платежи. В частности, с 1 декабря увеличился размер алиментов. Теперь их гарантированный минимум составляет 960,5 грн.