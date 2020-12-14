Нарушители масочного режима пополнили бюджет Украины почти на полмиллиона гривен

За прошедшую неделю в Украине было составлено 14 тыс. протоколов о нарушениях масочного режима.

Благодаря тому, что украинцы нарушали масочный режим в общественных местах только за период с 7 по 13 декабря 2020 года государственный бюджет пополнился на 465 тысяч гривен. Об этом рассказывается на сайте Офиса президента.

В Нацполиции подсчитали, что за неделю правоохранители составили 14 тысяч административных протоколов касательно нарушений масочного режима. Именно благодаря уплате штрафов по этим протоколам в казну и поступило почти полмиллиона гривен.

Примечательно, что на сегодняшний день штрафы за нарушение масочного режима полицейские или представители госпотребслужбы могут выписывать "прямо на месте", благодаря чему процедура привлечения к ответственности значительно упростилась.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон № 3891 "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19". Законом устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан: от 170 до 255 гривен.

По состоянию на утро 14 декабря в Украине выявили 6 451 новый случай COVID-19 (сутками ранее – 9 176). Заболели 355 детей и 215 медработников.