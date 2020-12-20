Больше 161 тыс. украинцев попросили 8 тыс. гривен помощи у государства, – Шмыгаль

В первые 10 часов работы услугой воспользовались 5 тысяч человек.

В Украине за неделю более 161 тыс. человек зарегистрировались, чтобы получить выплаты в размере 8 тыс. гривен для ФЛП и наемных работников в период карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, все нуждающиеся в помощи от государства смогут оформлять заявки до 31 декабря. Для того, чтобы этой программой смогло воспользоваться максимальное количество людей, на этой неделе Кабмин продлил срок приема заявлений до вышеупомянутой даты.

Заявки от украинцев начали принимать с 14 декабря на веб-портале и мобильном приложении "Дія". Всего за первые 10 часов работы услугой воспользовались 5 тыс. человек. Но в первый день сервис работал с перебоями из-за большого наплыва людей.

Тогда в Минциры объяснили, что причина в пропускной способности пользователей портала и работе приложения для обеспечения безопасности "Дія". Отмечается, что в первые часы работы портал получал более 1000 запросов в секунду. Поэтому украинцам рекомендовали пробовать отправлять свои заявки позже, если не вышло с первого раза.

Напомним, Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек.

Для того, чтобы получить единовременное пособие, предприниматели должны уплатить в 2020 году ЕСВ не менее чем за три месяца.