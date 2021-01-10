В декабре украинцы купили и продали рекордный объем валюты

Второй месяц подряд население больше покупает валюты, чем продает.

В декабре 2020 года украинцы купили валюты больше, чем продали. Об этом пишет Finclub со ссылкой на данные НБУ.

Украинцы купили рекордный объем валюты в декабре — 1,71 миллиарда долларов — на 18% больше чем в ноябре. Объем продажи валюты вырос на 23,3% — до рекордных 1,62 млрд доллалов.

По данным издания, сальдо торгов было положительным — чистая покупка валюты составила 85 млн долларов. Не только в ноябре, но и в декабре население покупало больше валюты, чем продавало.

В целом, в 2020 году население купило 14,85 млрд долларов, а продало — 15,95 млрд долларов.

Напомним, с начала 2020 года по 21 декабря гривна девальвировала на 18,2%, до 27,99 грн за доллар.

Ранее Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что незначительный рост курса доллара, который наблюдался в последние недели, не станет тенденцией для 2021 года. Он рассказал, что на 2021 год в ведомстве заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 грн за доллар.

Курс гривны к июню составит 27,60 за доллар, хотя сейчас он находится в районе 28,50 после потери около 17% своей стоимости в прошлом году, сообщает Reuters по результатам ежемесячного опроса экспертов.