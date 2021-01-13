В Минэкономики подтверждают прогноз роста ВВП на уровне 4,6% в 2021 году

Сфера строительства восстанавливается, а она является одним из базовых драйверов для всей экономики.

Роста удастся достигнуть за счет увелечения объемов внутреннего товарооборота и грузовых перевозок "Укразализныци", — заявил министр Петрашко в эфире одного из телеканалов.

"У нас план на 2021 год – рост на 4,6%. Он появится благодаря разным факторам. Во-первых, в ноябре-декабре было восстановление определенных секторов экономики. Мы видим восстановление в сфере строительства, которая является одним из базовых драйверов для всей экономики. … С ноября-декабря также растут железнодорожные грузоперевозки", — заявил министр.

По его словам, поддержка бизнеса государством и уменьшение налоговой нагрузки позволили экономике легче пережить карантинные ограничения. Некоторые виды бизнеса перевели часть услуг в онлайн, что также частично компенсировало потери.

Напомним, что ранее появлялась информация, что в Минэкономики ожидают падения ВВП в I квартале до 3%. Связано это с карантином, который ввели в начале января.

В НБУ заявляли, что бюджет в 2021 году принят по оптимистическому сценарию и может быть будет пересмотрен.

Ранее Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины на уровне 3%.