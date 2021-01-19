Агропроизводство упало как на предприятиях, так и в личных хозяйствах

Сельскохозяйственные предприятия за год сократили производство на 14%, а хозяйства населения – на 6,8%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2020 году сократилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие предварительные данные сообщил Госстат.

Объемы производства упали как на предприятиях, так и в хозяйствах населения: на 14% и 6,8% соответственно.

Сократилось и производство всех основных групп продукции. Так совокупно все производители произвели растениеводческой продукции в годовом измерении меньше на 13,9% (предприятия – на 16,5%, хозяйства населения – на 7,8%).

Животноводческой продукции произведено меньше на 2,6% (на предприятиях – на 0,9%, в хозяйствах населения – на 4,5%).

В регионах наибольший спад отмечен в Одесской (индекс сельскохозяйственной продукции составил 61,6%) и Кировоградской (67,8%) областях.

Рост на 3– 5% продемонстрировали Черниговская, Сумская, Ровенская и Ивано-Франковская области.

Сохранили прошлогодний уровень аграрного производства Волынская, Львовская и Черновицкая области.

Индекс сельскохозяйственной продукции отражает уровень изменений физического объема производства. Для его расчета используются объемы продукции, выраженные в постоянных ценах.

"2020 год стал турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине является профицитным. В этом году валовый сбор составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности на внутреннем рынке. Это позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", — говорил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, в начале этого года украинская пшеница на экспортном рынке подорожала до шестилетнего максимума. Росту цен способствовали:

высокий спрос импортеров на фоне приближения объемов экспорта пшеницы к согласованному с правительством предельному значению;

подорожание российского зерна и сложности с его отправкой по текущим контрактам из-за внезапно начавшихся задержек грузов таможенной службой;

сложности формирования партий нужных объемов из-за сдерживания продаж аграриями

подорожание зерновых на мировых площадках.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019–2020 маркетинговом году: 57,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.