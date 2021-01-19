Агровиробництво впало як на підприємствах, так і в особистих господарствах
Сільськогосподарські підприємства за рік скоротили виробництво на 14%, а господарства населення — на 6,8%.
Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2020 році скоротилося на 11,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такі попередні дані повідомив Держстат.
Обсяги виробництва впали як на підприємствах, так і в господарствах населення: на 14% і 6,8% відповідно.
Скоротилася і виробництво всіх основних груп продукції. Так сукупно всі виробники виробили рослинницької продукції в річному вимірі менше на 13,9% (підприємства — на 16,5%, господарства населення — на 7,8%).
Тваринницької продукції вироблено менше на 2,6% (на підприємствах — на 0,9%, у господарствах населення — на 4,5%).
У регіонах найбільший спад відзначений в Одеській (індекс сільськогосподарської продукції склав 61,6%) і Кіровоградській (67,8%) областях.
Зростання на 3–5% продемонстрували Чернігівська, Сумська, Рівненська та Івано-Франківська області.
Зберегли торішній рівень аграрного виробництва Волинська, Львівська та Чернівецька області.
Індекс сільськогосподарської продукції відображає рівень змін фізичного обсягу виробництва. Для його розрахунку використовуються обсяги продукції, що виражені у постійних цінах.
"2020 рік став турбулентним для України як у контексті економічної ситуації й обмежень, повʼязаних з COVID-19, так й у звʼязку з нетиповими погодними умовами. Традиційно виробництво сільгосппродукції в Україні є профіцитним. Цього року валовий збір склав 65,4 млн тонн, що втричі більше, ніж потреби на внутрішньому ринку. Це дозволяє нам зберігати провідні позиції з експорту сільгосппродукції ", — говорив міністр економіки Ігор Петрашко.
Нагадаємо, на початку цього року українська пшениця на експортному ринку подорожчала до шестирічного максимуму. Зростанню цін сприяли:
- високий попит імпортерів на тлі наближення обсягів експорту пшениці до узгодженого з урядом граничного значення;
- подорожчання російського зерна і складності його відправки за поточними контрактами через затримки вантажів, що раптово почалися, митною службою;
- складності формування партій потрібних обсягів через стримування продажів аграріями;
- подорожчання зернових на світових майданчиках.
Україна відновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році: 57,2 млн тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.