Агровиробництво впало як на підприємствах, так і в особистих господарствах

Сільськогосподарські підприємства за рік скоротили виробництво на 14%, а господарства населення — на 6,8%.

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2020 році скоротилося на 11,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такі попередні дані повідомив Держстат.

Обсяги виробництва впали як на підприємствах, так і в господарствах населення: на 14% і 6,8% відповідно.

Скоротилася і виробництво всіх основних груп продукції. Так сукупно всі виробники виробили рослинницької продукції в річному вимірі менше на 13,9% (підприємства — на 16,5%, господарства населення — на 7,8%).

Тваринницької продукції вироблено менше на 2,6% (на підприємствах — на 0,9%, у господарствах населення — на 4,5%).

У регіонах найбільший спад відзначений в Одеській (індекс сільськогосподарської продукції склав 61,6%) і Кіровоградській (67,8%) областях.

Зростання на 3–5% продемонстрували Чернігівська, Сумська, Рівненська та Івано-Франківська області.

Зберегли торішній рівень аграрного виробництва Волинська, Львівська та Чернівецька області.

Індекс сільськогосподарської продукції відображає рівень змін фізичного обсягу виробництва. Для його розрахунку використовуються обсяги продукції, що виражені у постійних цінах.

"2020 рік став турбулентним для України як у контексті економічної ситуації й обмежень, повʼязаних з COVID-19, так й у звʼязку з нетиповими погодними умовами. Традиційно виробництво сільгосппродукції в Україні є профіцитним. Цього року валовий збір склав 65,4 млн тонн, що втричі більше, ніж потреби на внутрішньому ринку. Це дозволяє нам зберігати провідні позиції з експорту сільгосппродукції ", — говорив міністр економіки Ігор Петрашко.

Нагадаємо, на початку цього року українська пшениця на експортному ринку подорожчала до шестирічного максимуму. Зростанню цін сприяли:

високий попит імпортерів на тлі наближення обсягів експорту пшениці до узгодженого з урядом граничного значення;

подорожчання російського зерна і складності його відправки за поточними контрактами через затримки вантажів, що раптово почалися, митною службою;

складності формування партій потрібних обсягів через стримування продажів аграріями;

подорожчання зернових на світових майданчиках.

Україна відновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році: 57,2 млн тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.