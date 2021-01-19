"У нас сбалансированный бюджет": Марченко исключил дефолт в Украине

Минфин планирует изменить формат сотрудничества с МВФ.

В Украине в настоящее время нет экономических причин для дефолта.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью австрийскому изданию Der Standard.

По его словам, "у нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит".

"Самую большую сумму, более двух миллиардов долларов, мы должны будем вернуть в сентябре. К этому времени мы найдем вариант рефинансирования", – сказал он.

Отвечая на вопрос, угрожает ли Украине дефолт, Марченко подчеркнул, что "нет никакой причины даже задавать вопросы об этом".

"Мы запланировали дефицит бюджета в 7,5 процента на 2020 год и имели только 5,3 процента. Мы ожидаем дефицита 5,5 процента в 2021 году. Мы ожидали, что ВВП упадет на 4,8 процента в 2020 году; по предварительным данным, мы могли бы быть в несколько лучшем положении с минус 4,5 процента. В 2021 году я ожидаю 4,6 процента плюс, – рассказал министр.

Он также добавил, что государственный долг по состоянию на 1 декабря составил 84,2 млрд долларов, из них внешний долг – 42,3 млрд долларов.

Кроме того, по словам Марченко, Минфин хочет изменить формат сотрудничества с МВФ. Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться с 2023 года.

"Мы хотим, чтобы МВФ выделял деньги на резервы Национального банка или только предоставлял техническую помощь, то есть гарантии, что деньги будут доступны в случае чрезвычайной ситуации. Прямое финансирование госбюджета должно прекратиться до 2023 года, чтобы мы могли одалживать деньги на рыночных условиях и снова становиться независимыми относительно своих заимствований", – сказал он.

По его словам, на текущем этапе развития страна нуждается в помощи МВФ.

Ранее в НБУ заявили, что Украина имеет больший запас прочности, чем в кризисе 2008 года, но для макростабильности необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом.

С 11 января в Украине в режиме онлайн возобновила работу миссия МВФ. Она должна оценить прогресс страны во взятых на себя обязанностях.