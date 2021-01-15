Продолжение сотрудничества с МВФ - главное условие для выхода из коронакризиса, - НБУ

Украина имеет больший запас прочности, чем в кризисе 2008 года, но для макростабильности необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом.

Снижение учетной ставки до 6%, долгосрочные кредиты рефинансирования помогают пройти сложный период в экономике, — цитирует слова главы НБУ пресс-служба.

"Ключевым условием для сохранения макростабильности в Украине остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Сегодня переговоры с нашими партнерами продолжаются. Реализация программы stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики", — заявил Кирилл Шевченко, глава НБУ.

По словам Шевченко, рост ВВП был стабильным, инфляция и дефицит текущего счета были умеренными. В стране есть достаточное количество резервов, а банковский сектор демонстрирует прибыль.

В пресс-службе отмечают, что падение ВВП за прошлый год оказалось меньшим, чем ожидалось. Нацбанк прогнозировал падение на уровне 6%, а по итогам 11 месяцев 2020 имеем 4,7%.

Дополнительно отмечается, что НБУ верно спрогнозировали инфляцию – на уровне 5% +-1 пункт. Весомыми являются и международные валютные резервы Украины, ныне они достигли более 29 млрд долларов.

Напомним, что по данным НБУ, в Украине наибольший уровень международных резервов за последние 8 лет.

С 11 января в Украине в режиме онлайн возобновила работу миссия МВФ. Она должна оценить прогресс страны во взятых на себя обязанностях.